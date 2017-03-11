Агент: в «Краснодаре» поняли, что без Каборе станет проблемно играть в обороне

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, прокомментировал информацию о заинтересованности футболистом со стороны китайских клубов.
«К Каборе есть интерес из разных клубов, не только китайских. В какой-то момент Хашиг хотел, чтобы Шарль ушёл из клуба. Но когда появились клубы, которые готовы были купить Каборе, он дал заднюю. Наверное, понял, что без такого игрока станет проблемно играть в обороне. На данный момент Каборе всё устраивает в «Краснодаре». У него сложились отличные отношения с президентом, поэтому всё нормально», — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.