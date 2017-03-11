«Алавес» в меньшинстве вырвал победу над «Малагой»

«Малага» уступила «Алавесу» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и закончилась со счётом 1:2.
На 39-й минуте Зухаир Феддаль вывел гостей вперёд. На 71-й минуте Хуан Карлос сравнял счёт, а через минуту «Алавес» остался вдесятером из-за удаления Феддаля, что не помешало команде Маурисио Пеллегрино вырвать победу — в компенсированное арбитром время победный гол забил Эдгар Мендес.
«Малага» (26 очков) идёт на 15-м месте в таблице Примеры, «Алавес» (37) занимает 10-ю позицию.