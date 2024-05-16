Кирилл Комбаров: в этой чемпионской гонке болею за «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Кирилл Комбаров поделился ожиданиями от матча бело-голубых с самарскими «Крыльями Советов» в 29-м туре чемпионата России и высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 51 очко, на третьей — «Краснодар» (50).

«У «Динамо» есть возможность стать чемпионом, в последних играх им нужно не расслабляться и использовать свои шансы. «Зенит» даёт им такую возможность. Сложно сказать, кто фаворит в предстоящем матче. «Крылья» могут показать хорошую игру, у них собрана неплохая команда. Тренер провёл огромную работу. Футбол всё покажет.

Думаю, всё справедливо и закономерно. «Зенит» упускает свои шансы, а «Динамо» должно ими воспользоваться. «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, для большего интереса нужно, чтобы другая команда стала чемпионом. Я в этой чемпионской гонке болею за «Динамо», — приводит слова Комбарова Metaratings.

«Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в субботу, 18 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.