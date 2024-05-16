«Выиграли Евро на бумаге». Полузащитник Польши назвал фаворита чемпионата Европы — 2024

Полузащитник сборной Польши и французского клуба «Ланс» Пшемыслав Франковски назвал фаворита чемпионата Европы — 2024

— Франция входит в число фаворитов турнира. Что для вас значит игра с «синими»?

— Конечно, они очень сильны. Там очень много хороших игроков. Для меня они фавориты, которые уже выиграли Евро на бумаге. Поле остаётся полем для всех, но, честно говоря, Франция на высоте, — приводит слова Франковского RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией.