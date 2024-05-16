Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на подозрения, что лимит на легионеров в ФНЛ расширяют ради «Балтики».

— Когда готовился к интервью, мне сразу несколько людей из мира футбола сказали, что увеличение лимита делается под вылет «Балтики». В том плане, что президент ФНЛ Наиль Измайлов хочет помочь своему родному брату Равилю Измайлову, который руководит калининградским клубом.

— Вы серьёзно? Вряд ли это сказали люди, профессионально разбирающиеся в футболе.

— Слышал от двух людей, которые не знакомы друг с другом и работают в нашем футболе.

— Как же полезно иногда общаться — столько интересного узнаёшь. Если бы мой брат был владельцем футбольного клуба, то, возможно, я бы мог что-то делать, но тогда это был бы конфликт интересов. А это неправильно и не в моём стиле. Но мой брат — менеджер. Классный, профессиональный, но наёмный. Сегодня он работает в одном клубе, а в следующем сезоне — в другом. Во-первых, я просто не знаю, продолжит ли он работать в «Балтике», если она вылетит. Во-вторых, вы уверены, что легионеры в этом клубе останутся? Часто в соглашениях прописано, что в случае вылета из чемпионата контракт разрывается. И это профессионально — иметь такой пункт в соглашениях с игроками. В-третьих, и это самое важное, речь вообще не идёт о следующем сезоне. И даже не через сезон. Такие вопросы за пару месяцев не решают — требуется долгая проработка. Не один год.

— И диалог предстоит не только с РФС?

— Конечно. Решение в любом случае остаётся за Министерством спорта. Мы пока на нулевом уровне — общаемся с клубами для понимания позиции большинства. Уже потом идёт согласование с РФС, который может инициировать или не инициировать дальнейшее развитие этой истории.