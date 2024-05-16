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Червиченко: в перспективе Тороп — достойная замена Акинфееву в ЦСКА

Червиченко: в перспективе Тороп — достойная замена Акинфееву в ЦСКА
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах вратаря ПФК ЦСКА Владислава Торопа. По мнению эксперта, молодой голкипер может стать достойной заменой Игорю Акинфееву. Напомним, накануне Тороп получил серьёзное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«В перспективе Тороп — достойная замена Акинфееву в ЦСКА. Прошлый матч с «Зенитом» он отыграл блестяще. Да и во вчерашнем матче он начал хорошо. Если бы Тороп играл в воротах до конца матча, то, может, армейцы бы и выиграли», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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