Кутепов: видимо, не услышали, что говорил Каррера. Надо всё быстро переосмыслить

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в перерыве домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи» выразил мнение, что команда не выполняет установку главного тренера Массимо Карреры.
«Видимо, не услышали, что тренер говорил перед игрой. Надо всё быстро переосмыслить и показать во втором тайме футбол, в который умеем играть. Сейчас тренер скажет нужные слова, и мы поменяем игру», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Анжи».
После первого тайма счёт в матче не открыт.