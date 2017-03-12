Глушаков: в матче «Спартака» с «Локомотивом» будет рубка

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о победе «Амкара» над «Зенитом» (1:0) и о победе своей команды над «Анжи» (1:0) в матчах 19-го тура РФПЛ, а также сообщил, что предвкушает тяжёлый гостевой матч 20-го с «Локомотивом», который состоится 18 марта.
«Матч «Зенита» сегодня не смотрел, но слушал по радио, был в дороге. Гол и спорные моменты посмотрел на телефоне. «Амкар» играл хорошо и не реализовал пару хороших моментов. В Перми играть тяжело. Конечно, обсуждали это в команде. Возможно, это нас немного сгубило в том плане, что сегодняшнюю игру начали вяленько.
Ощущения приятные в связи с тем, что оторвались на восемь очков, но чемпионат ещё не закончился, предстоят очень тяжёлые игры. Журналисты поднимают шумиху, но мы не обращаем на это внимания. Тренируемся и играем, думаем о каждом следующем матче. Следующий матч — с «Локомотивом», и это очень сложный соперник, будет рубка», — сказал Глушаков в программе «После футбола».