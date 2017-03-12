Фанаты «Зенита»: намерены отправить Будогосскому телевизор высокой чёткости

Фанаты «Зенита» выступили с заявлением в связи с судейством Евгения Турбина в матче РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0) и сообщили о намерении отправить председателю департамента судейства и инспектирования РФС Андрею Будогосскому телевизор высокой чёткости.
«Проанализировав спорные моменты матча «Амкар» — «Зенит», руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский вынес вердикт — судейство главного арбитра Турбина не сказалось на результате встречи. Причиной таких выводов может стать только одно — отсутствие современной техники в департаменте судейства.
Мы заинтересованы в развитии нашего футбола в целом и судейства в частности, поэтому мы намерены отправить в департамент судейства телевизор высокой чёткости, чтобы руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод», — говорится в обращении на сайте «Ландскрона».