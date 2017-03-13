Роналдо предрекает «Реалу» мучения в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо поделился мнением о шансах «сливочных» на завоевание титула чемпиона Испании. Знаменитый бразилец считает, что подопечным Зинедина Зидана придётся очень нелегко.
«В «Реале» всегда много эмоций. Там никогда и ничего не достигалось с лёгкостью. Так что «Реалу» придётся помучиться до конца сезона. Да, мы зависим от собственных результатов, но… Ведь команда участвует и в Лиге чемпионов», — приводит слова Роналду Movistar.
По итогам 27 туров чемпионата Испании «Реал» с 62 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Барселону» на два очка, вдобавок имея игру в запасе.