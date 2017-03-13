Левандовски: не знаю, является ли моя эффективность большой силой «Баварии»

У нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского его эффективность перед воротами соперников вызывает неоднозначные эмоции. Польский футболист стал автором дубля в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (3:0). После игры он намекнул, что команда должна обеспечивать форвардов голевыми ситуациями.
«В первом тайме мы часто грешили неточными передачами. В такой ситуации нападающий должен быть сконцентрирован на своих шансах, чтобы забивать. В футболе невозможно утверждать, что, имея два шанса, ты обязательно забьёшь два гола. Иногда у тебя один шанс за игру, но не факт, что ты воспользуешься им. Поэтому я не знаю, является ли моя эффективность большой силой «Баварии», — цитирует Левандовского tz.
В нынешнем сезоне Левандовски в Бундеслиге забил 21 гол в 24 матчах, отметившись также 2 результативными передачами.