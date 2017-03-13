«Урал»: к игре с «Рубином» поле на домашней арене будет в идеальном состоянии

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе «СКБ-Банк Арена».
«После игры с «Амкаром» поле было не в идеальном состоянии. Были проведены работы, и сейчас состояние поля близко к оптимальному и на телекартинке будет выглядеть отлично. К игре с «Рубином» всё будет в идеальном состоянии. Когда температура воздуха выше «–25», наши агрономы справляются с тем, чтобы подготовить газон к игре», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч «Урал» — «Рубин» запланирован на 18 марта.