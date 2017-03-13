Фалькао: чтобы снова много забивать, мне требовалось только игровое время

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал, что помогло ему вернуться на уровень одного из лучших форвардов Европы. Предыдущие два сезона колумбийский футболист провёл в чемпионате Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и забил лишь пять голов в 36 матчах.
«В этом сезоне я много играю, появилась стабильность. Клуб в меня верит, тренерский штаб и команда дают понять, что я очень для них значим.
Думаю, главная причина — уверенность в себе и регулярная игра. Остальное приходит само собой. Футболист не может забыть, что такое играть в футбол. Уверен, что мне лишь требовалось игровое время. Никто никогда не забудет, как же забивать голы», — цитирует Фалькао пресс-служба УЕФА.
В этом сезоне 31-летний футболист отметился 16 голами в 22 матчах Лиги 1.