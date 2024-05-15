Анчелотти, Симеоне и Мичел — в числе номинантов на награду лучшему тренеру Ла Лиги

Испанская Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/2024. За награду поборются пять специалистов.

Среди претендентов на звание лучшего тренера оказались Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид), Эрнесто Вальверде («Атлетик» Бильбао), и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»).

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Напомним, чемпионом Испании в сезоне-2023/2024 досрочно стал мадридский «Реал». По состоянию на сегодняшний день «сливочные» набрали 93 очка за 36 матчей Ла Лиги. Второе место занимает «Барселона», набравшая 76 очков за 35 игр. Тройку лидеров замыкает «Жирона», на четвёртой строчке расположился «Атлетико».