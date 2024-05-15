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Гранат: «Спартак» не заслуживал места в финале, может, хвалить Слишковича было рано

Гранат: «Спартак» не заслуживал места в финале, может, хвалить Слишковича было рано
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о «Спартаке». Напомним, накануне, 14 мая, красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Спартак» не заслуживал места в финале. Если бы «Спартак» реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но «Балтика» терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его.

От «Спартака» всегда ждут многого. Понятно, что бороться за медали и Кубок будет тяжело. Может, хвалить Слишковича было рано, но команда играла. Видно, что у красно-белых появился рисунок игры. Но всё-таки надо смотреть на результат команды и на работу тренера на большой дистанции», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    
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