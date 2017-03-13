Аллегри: «Ювентус» должен сыграть с «Порту» так, будто счёт по-прежнему 0:0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
В первом матче в Португалии «Ювентус» победил со счётом 2:0. Вторая игра пройдёт в Турине 14 марта.
«Завтра „Порту“ проведёт классный матч. Они знают, как играть такие матчи, они показали это в раунде плей-офф против „Ромы“. Мы должны сыграть так, будто счёт по-прежнему 0:0, и постараться снова победить. Маркизио точно выйдет на поле. Если говорить про состав, то у меня есть сомнения по двум позициям. Первая — это правый защитник (Дани Алвес или Штефан Лихтштайнер. — Прим. „Чемпионата“). Вторая — центральный защитник, поскольку Джорджио Кьеллини недавно возобновил тренировки. Я приму решение по нему завтра утром.
Единственное, что имеет значение, — это пройти дальше. Нам не надо посылать никакие сигналы соперникам, надо только провести хороший матч и пройти дальше. У нас важная цель, мы хотим попасть в четвертьфинал. С настроением всё в порядке, но мы должны отдавать себе отчёт: чтобы решить задачу, нужно сыграть ещё один классный матч. Легко не будет. Все думали, что „Барсе“ конец, а она теперь фаворит. Это нормально, в футболе ситуация меняется быстро. Мы должны оказаться в восьмёрке сильнейших и там отдать все силы без остатка», — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.