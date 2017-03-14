Широков: Бухаров заслужил свой вызов в сборную России работой и верой тренера

Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о решении тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду на товарищеские матчи с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии форварда «Ростова» Александра Бухарова.
«Список вызванных в сборную ничем не удивил. Все, кто должен был, попали в список. Тренеру виднее, кто должен играть, ведь я, например, не смотрю чемпионат Турции и не знаю, как выглядит тот же Нойштедтер.
Бухаров заслужил свой вызов работой и верой тренера в него. Это очень сильный нападающий, но в какой-то момент он, может, надломился психологически. Однако за время работы с Бердыевым Бухаров заметно прибавил. Да, Александра долго подводили травмы, которые не позволяли играть стабильно. Но сейчас он, кажется, оправился и продолжает отлично играть. А мяч в ворота «Манчестера» вообще шикарный. Так что Бухарова вызвали справедливо», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.