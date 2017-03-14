Гордеев: у руководства «СКА-Хабаровска» планы самые большие

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев рассказал о задачах дальневосточного клуба на текущий сезон. После 26 туров хабаровская команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.
«Настрой боевой – аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сложно говорить за всех руководителей, но планы самые большие, и мы постараемся воплотить их в жизнь. Команда на это нацелена, атмосфера внутри хорошая. Как я всегда говорю? Будем биться!
Ещё предстоит долгий путь – думаю, не всё решено. В распределении мест со второго и далее будет участвовать много команд – «Тосно», мы, «Факел», «Шинник», «Енисей», «Спартак-2». Что до матча в Великом Новгороде, то я совсем не удивлён. Мы играли с «Тюменью» на Кубке ФНЛ – добротная команда, притёртая, со своим тренерским почерком. Вот у тюменцев как раз ярко выраженная и при этом весьма эффективная контратакующая модель», — цитирует Гордеева Sportbox.