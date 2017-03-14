На матче «МЮ» — «Ростов» ожидается более 100 ростовских болельщиков

«Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 марта, поддержат более 100 болельщиков. Об этом рассказал пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.
«На данный момент на матче «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» в Манчестере ожидается около 100 болельщиков «Ростова», но приём заявок продолжается», – сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Отметим, что в Ростове-на-Дону «Манчестер Юнайтед» поддерживало около 240 болельщиков. Для фанатов «Ростова» билеты на ответную игру стоят £ 43 за штуку (3104 руб.)