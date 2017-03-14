Руководитель «Лестера» отрицает, что игроки просили уволить Раньери

Заместитель председателя правления «Лестер Сити» Айяватт Шриваддханапрабха прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки клуба приходили к руководству и просили уволить Клаудио Раньери с поста главного тренера команды. Итальянский специалист был уволен из клуба в конце февраля.
«Это невозможно. Информация о том, что некоторые игроки приходили и просили уволить Раньери, не соответствует действительности. Если вы запускаете бизнес, а сотрудники и директора приходили бы с просьбой уволить менеджера – это неправильно.
Я с прошлого сезона говорил, что в нынешнем сезоне «Лестер» может оказаться в зоне вылета, потому что это футбол. На мой взгляд, оценка работы тренера должна упираться на результаты команды. В футболе бывает так, что один тренер приводит команду к чемпионству, а на следующий сезон занимает шестое место и его увольняют.
С прошлого сезона мы потеряли такого важного игрока, как Канте. Нужно признать, что его трудно кем-то заменить. Мы пытались, но это очень сложно», — цитирует Шриваддханапрабха Goal.