Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг пропустил матч 1/4 финала Кубка Германии с клубом «Шпортфройнде» из третьего дивизиона из-за проблем со здоровьем, информирует официальный сайт «шмелей».
Встреча проходила в Оснабрюке на стадионе «Оснатель-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Обамейянг испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра. Степень тяжести повреждения не уточняется.
В нынешнем сезоне Обамейянг провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов.