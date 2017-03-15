В сезоне-2016/17 чаще всего нарушают правила на Неймаре, на втором месте — Азар

Нападающий «Барселоны» Неймар заработал больше всех нарушений для своей команды среди футболистов из ведущих европейских чемпионатов. Sky Sports провёл анализ, по итогам которого выяснилось, что на бразильце нарушили правила 99 раз. Вторым стал хавбек «Челси» Эден Азар – 75, а замкнул тройку форвард «Барселоны» Лионель Месси – 51.
Поводом для анализа послужили слова главного тренера «Челси» Антонио Конте, заявившего, что Эден Азар в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «МЮ» (1:0) не мог нормально играть из-за того, что его постоянно били по ногам.
При этом начиная с сезона-2014/15 в АПЛ на Азаре нарушали правила 258 раз. Второе место занимает игрок «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха – 210, замыкает тройку Садио Мане из «Ливерпуля» — 195.