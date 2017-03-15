Измайлов расторг контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом

Полузащитник Марат Измайлов принял решение расторгнуть контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом. Об этом на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» сообщил главный тренер «горожан» Игорь Шалимов. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Ситуация неприятная. Он перенёс много операций на это колено. Когда оно нагружается, идут игры, оно у него начинает болеть, это вещь хроническая.
Лучше информацией владеет руководство, но насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Что дальше будет — не знаю. Если будет делать операцию, то желаем ему скорейшего выздоровления. Для нас это, конечно, будет потеря. Очень сильный игрок», — цитирует Шалимова Rusfootball.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сельта». Начало – 21:00 мск.