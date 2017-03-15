Дело Кокорина перенесли на 24 марта

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина за езду по встречной полосе состоится перенесено с 15 на 24 марта, сообщает корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.
Решение принято по причине того, что защитник Кокорина не смог явиться. Адвокат задействован на другом судебном процессе, который проходит в пресненском суде
Ранее сообщалось, что форвард был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
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