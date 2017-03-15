Гётце успешно прошёл первый этап лечения и летом может приступить к тренировкам

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце продолжает лечение из-за проблем с обменом веществ. В конце февраля врачи выявили у 24-летнего футболиста проблемы со здоровьем, и Гётце пришлось временно завершить выступление.
Как сообщает пресс-служба клуба, первый этап лечения дал положительный результат. Если врачи продолжат наблюдать положительную динамику, Марио Гётце может вернуться на поле уже в следующем сезоне, а летом ему разрешат приступить к тренировкам.
В нынешнем сезоне Марио Гётце успел принять участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.