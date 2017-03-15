Дасаев: матч «Спартака-2» с «Динамо» получится напряжённым и увлекательным

Бывший голкипер «красно-белых» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от домашнего матча «Спартака-2» против московского «Динамо» в рамках 27-го тура ФНЛ.
«Матчи против московского «Динамо» — это всегда событие. Неудивительно, что у меня в памяти остались воспоминания о многих из них. И прежде всего почему-то запомнилась та встреча, в которой, увы, не удалось победить бело-голубых. Это было летом 1980 года в Петровском парке. В первом тайме Николай Толстых с пенальти и Валерий Газзаев с игры послали два мяча в мои ворота. Однако во втором наша команда проявила характер и спасла матч. Первый ответный гол забил Виктор Самохин, а второй, опять-таки с пенальти, Александр Мирзоян.
Конечно, трудно было себе представить, что «Динамо» окажется в первом дивизионе. Хотя, с другой стороны, в 1977 году — в год моего дебюта в «Спартаке» — нашей команде тоже пришлось выступать в первой лиге. И этот урок пошёл красно-белым на пользу.
Что касается сегодняшнего «Динамо», воскресного соперника «Спартака-2», то это вполне добротная команда. Она играет, на мой взгляд, в силовой футбол и делает ставку прежде всего на крепкую оборону. Мы непременно разберём детально игру бело-голубых непосредственно в преддверии матча.
А матч этот наверняка получится напряжённым и увлекательным. Да и как же может быть иначе, если у воскресной встречи такая длинная и содержательная предыстория! Не стоит забывать и о том, что нам предстоит встреча с лидером ФНЛ. Но мы, конечно же, будем настраиваться на победу. А одержать её сможем при одном условии: если «Спартак-2» на трибунах «Открытие Арены» будут так же горячо поддерживать болельщики, как они делают это на играх нашей главной команды. Словом, до встречи в воскресенье на матче «Спартак-2» — «Динамо», — цитирует Дасаева пресс-служба «Спартака».