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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гвардиола стал самым успешным тренером по итогам первой сотни игр в еврокубках

15 марта 2017, среда. 22:45. Футбол
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити» станет для наставника английской команды Хосепа Гвардиолы 100-м матчем в клубных турнирах УЕФА в роли тренера.

Гвардиола руководит уже третьим клубом. Четыре сезона он провёл в «Барселоне», следующие три — в «Баварии», а летом прошлого года возглавил «Сити».

В 99 матчах каталонец одержал 61 победу при 23 ничьих. Не учитывался ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2008/09 против «Баварии», когда он отбывал дисквалификацию и «Барсой» руководил Тито Виланова.

Вне зависимости от исхода матча в Монако Гвардиола становится самым успешным тренером по итогам первой сотни игр в еврокубках.

Результаты тренеров после 100 еврокубковых матчей
Луи ван Гал — В61 Н22 П17
Рафаэль Бенитес — В60 Н22 П18
Юпп Хайнкес — В58 Н20 П22
Валерий Лобановский — В56 Н23 П21
Джованни Трапаттони — В56 Н22 П22
Фабио Капелло — В54 Н27 П19
Свен-Йоран Эрикссон — В54 Н26 П20
Жозе Моуринью — В54 Н25 П21
Карло Анчелотти — В51 Н27 П22
Эрнст Хаппель В54 — Н18 П28
Алекс Фергюсон В49 — Н32 П19
Мануэль Пеллегрини — В48 Н32 П20
Жорж Жезуш — В51 Н22 П27
Отто Рехагель — В52 Н19 П29
Бобби Робсон — В50 Н25 П25
Оттмар Хитцфельд — В50 Н24 П26
Дик Адвокат — В48 Н29 П23
Лучано Спаллетти — В51 Н19 П30
Унаи Эмери — В47 Н29 П24
Роберто Манчини — В47 Н27 П26
Олег Романцев — В46 Н23 П31
Ги Ру — В46 Н23 П31
Томас Шааф — В44 Н24 П32
Кристиан Гросс — В44 Н23 П33
Гус Хиддинк — В43 Н26 П31
Арсен Венгер — В42 Н29 П29
Мирча Луческу — В42 Н25 П33
Юрий Сёмин — В39 Н23 П38.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Сити ФК Барселона Луи ван Гал Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
15 марта 2017, среда
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