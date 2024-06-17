Поражения Бельгии и Украины, УЕФА разбирается со сборной Сербии. Главное к вечеру
Чемпионат Европы продолжился поражением Бельгии и разгромом Украины, в УЕФА разбираются со сборной Сербии, а Серхио Рамос ушёл из «Севильи» во второй раз в карьере. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 июня.
Евро-2024
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Футбол
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Хоккей
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