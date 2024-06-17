Поражения Бельгии и Украины, УЕФА разбирается со сборной Сербии. Главное к вечеру

Чемпионат Европы продолжился поражением Бельгии и разгромом Украины, в УЕФА разбираются со сборной Сербии, а Серхио Рамос ушёл из «Севильи» во второй раз в карьере. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 июня.

Евро-2024

Сборная Румынии разгромила Украину в матче Евро-2024

Сборная Бельгии сенсационно проиграла Словакии в матче Евро-2024

УЕФА возбудил разбирательство в отношении сборной Сербии

Футбол

Главный тренер «Химок» Талалаев отсутствует на тренировках команды уже два дня

38-летний Серхио Рамос покинул «Севилью»

В «Торпедо» заявили, что окажут поддержку отстранённому от футбола Денисову

Хоккей

Теннис

Бокс/ММА

Баскетбол

Пистиолис рассказал о трансферных целях ЦСКА в межсезонье

Амат М’Бай сделал первое заявление после нового контракта с ЦСКА

Авто

Волейбол

Мужская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

Волейболистки сборной Швеции — чемпионки Золотой Евролиги — 2024

Фигурное катание

Александра Трусова согласилась выйти замуж за Макара Игнатова

«Лучше выдать скотч вместо микрофона». Загитова раскритиковала ведущего премии «Муз-ТВ»

Другие (Олимпиада)

Источник: Елена Исинбаева оплатила задолженность в ФНС в размере около полумиллиона рублей

18-летний спортсмен погиб за несколько недель до Олимпиады в Париже