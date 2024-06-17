Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 17 июня: Евро-2024 результаты, Украина поражение, Бельгия поражение, Сербия сборная, Рамос

Поражения Бельгии и Украины, УЕФА разбирается со сборной Сербии. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионат Европы продолжился поражением Бельгии и разгромом Украины, в УЕФА разбираются со сборной Сербии, а Серхио Рамос ушёл из «Севильи» во второй раз в карьере. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 июня.

Евро-2024

Материалы по теме
Провал Украины на старте Евро. Вратарь «Реала» выдал кошмарный матч. Видео
Провал Украины на старте Евро. Вратарь «Реала» выдал кошмарный матч. Видео

Футбол

Материалы по теме
Хвича попал в трансферный скандал. «Наполи» полыхает из-за его отца и агента
Хвича попал в трансферный скандал. «Наполи» полыхает из-за его отца и агента

Хоккей

Материалы по теме
«По уровню подготовки он сравним с Бобровским». История теневого героя нынешней «Флориды»
«По уровню подготовки он сравним с Бобровским». История теневого героя нынешней «Флориды»

Теннис

Материалы по теме
Касаткина и Калинская совершили камбэк в Берлине! Но Анне пришлось вызывать врача
Касаткина и Калинская совершили камбэк в Берлине! Но Анне пришлось вызывать врача

Бокс/ММА

Материалы по теме
«Усик слишком хорош для Фьюри». Есть ли в реванше смысл?
«Усик слишком хорош для Фьюри». Есть ли в реванше смысл?

Баскетбол

Материалы по теме
«Горд продолжать дело Итудиса в ЦСКА». Интервью с Андреасом Пистиолисом после чемпионства
Эксклюзив
«Горд продолжать дело Итудиса в ЦСКА». Интервью с Андреасом Пистиолисом после чемпионства

Авто

Материалы по теме
Крах в гонках? Зато в «Альпин» показали первый электрокар — у него знаменитый предок
Фото
Крах в гонках? Зато в «Альпин» показали первый электрокар — у него знаменитый предок

Волейбол

Материалы по теме
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира
Такого в Лиге наций ещё не было! Бразильские волейболистки переписали историю турнира

Фигурное катание

Материалы по теме
«В моей жизни произошло что-то очень важное». Трусова выходит замуж вслед за Косторной!
«В моей жизни произошло что-то очень важное». Трусова выходит замуж вслед за Косторной!

Другие (Олимпиада)

Материалы по теме
Велимир Петкович покинул пост главного тренера мужской сборной России по гандболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android