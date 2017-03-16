Симеоне: Облак играл потрясающе, но Лено — тоже великий вратарь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, подводя итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:0), выделил голкиперов команд Яна Облака и Бернда Лено. В первой встрече победили «матрасники» со счётом 4:2.
«Я всем доволен. Хочу поздравить своих подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему выкладываются на поле по максимуму. Мы сделали ещё один важный шаг вперёд. Мы всегда хотим прибавлять и двигаться вперёд. Лига чемпионов — это особый турнир. Выход в четвертьфинал — важное событие для клуба.
Облак играл потрясающе, но и голкипер гостей сделал два великолепных сейва в первом тайме. Лено — это тоже великий вратарь», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.