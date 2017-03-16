Румменигге видит в Саншеше замену Хаби Алонсо

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о том, кто со следующего сезона мог бы заменить полузащитника команды Хаби Алонсо. Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании уже объявил, что по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь. Сам Румменигге считает, что заменить Алонсо мог бы 19-летний полузащитник Ренату Саншеш.
«Мы бы хотели, чтобы Саншеш пошёл по следам Алонсо. У него есть для этого соответствующие игровые качества», — приводит слова Румменигге Bild.