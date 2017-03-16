Микколи: «Лестер Сити» был бы наиболее удобным соперником для «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса», «Палермо» и сборной Италии Фабрицио Микколи адресовал слова похвалы «старой синьоре». Кроме того, Микколи поделился мнением, какой соперник в четвертьфинале Лиги чемпионов был бы наиболее удобным для бьянконери.
«Ювентус» уже давно доминирует в Италии. И если команда столько раз выигрывает скудетто, то это значит, что руководство клуба справляется со своими функциями достойно. Кого хотелось бы избежать в Лиге чемпионов? На этом этапе остались команды, которые способны дойти до конца. Так что жребий будет сложным. Возможно, «Лестер Сити» был бы наиболее удобным соперником для «Ювентуса», — цитирует Микколи La Gazzetta dello Sport.