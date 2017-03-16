Тренер «Лестера»: Варди не обманщик, никогда не был и не будет

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир встал на защиту нападающего «лис» Джейми Варди, которого полузащитник «Севильи» Самир Насри назвал обманщиком.
На 74-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» — «Севилья» (2:0) между Насри и Варди произошла стычка. Арбитр показал обоим футболистам по жёлтой карточке, но для Насри она оказалась второй. Француз, комментируя произошедшее, заявил: «Мы пошли лицом к лицу, а Варди боднул меня. Я думал, что английский футболист должен быть жёстче, он просто здорово симулировал. Для меня Варди является обманщиком. Если бы он был иностранцем, английская пресса сказала бы, что он симулянт».
«Джейми не обманщик, никогда не был им и никогда не будет», — приводит слова наставника «Лестера» BBC Sport.