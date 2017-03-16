Ташуев: «Краснодар» не был мальчиком для битья, но ему не хватало Фёдора Смолова

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 Лиги Европы от «Сельты» (0:2). Российский клуб уступил испанскому с общим счётом 1:4 и вылетел из турнира.
«Сегодня «Краснодару» не хватило футбольной агрессии. Видно было, что игроки стараются и отдают все силы. Перед штрафной площадью, возможно, стоило играть немного шире или больше через фланги. Это чисто игровые моменты, которые в этом матче у «быков» не получались.
Отсутствие Фёдора Смолова сказалось на игре «Краснодара». Он ведущий футболист, и его сегодня не хватало команде. Впрочем, как и во всём противостоянии. Но сегодня говорить об этом нет смысла, ведь любая команда теряет футболистов. «Сельта» казалась более опытной и прозорливой. «Краснодар» сегодня не был мальчиком для битья. В первом матче команда хорошо смотрелась и сейчас много владела мячом, но, видимо, пока рано «Краснодару» играть на равных в еврокубках. В любом случае это большой успех для клуба.
Давайте не будем забывать о хорошем, ведь «Краснодар», «Ростов» и другие команды принесли нам очки, которые позволят сразу трём российским клубам выступать в Лиге чемпионов. Это очень большое достижение. Поэтому давайте поблагодарим «Краснодар», который впервые в своей небольшой истории дошёл до 1/8 финала Лиги Европы», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.