Гамула: «Ростов» выбывает из Лиги Европы с высоко поднятой головой!

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», в котором ростовчане уступили со счётом 0:1 и выбыли из турнира.
«К сожалению, «Ростов» выбывает из Лиги Европы, но с высоко поднятой головой. В сегодняшнем матче у нас были шансы, пусть и небольшие. Ростовские футболисты хорошо выглядели на поле. Было видно, что команда вышла с серьёзным настроем, но чуть-чуть ей не хватило. Сказалось отсутствие нескольких ключевых футболистов. За «Ростов» и российский футбол не стыдно. Наши мужики — настоящие молодцы», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.