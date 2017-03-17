Видео. Обзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» — 1:0

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата.
Первый матч между командами в Ростове-на-Дону закончился со счётом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч счёт оказался 2:1 в пользу «МЮ». Англичане вышли в 1/4 финала Лиги Европы, а «Ростов» покинул турнир.
Видео лучших моментов матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.