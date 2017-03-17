Моуринью расстроен вылетом «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил сожаление по поводу вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Противостояние «горожан» с «Монако» в 1/8 финала ЛЧ завершилось со счётом 6:6, и монегаски пробились в следующий раунд благодаря правилу выездного гола.
«Я очень разочарован и совсем не радуюсь этому. Этот результат плох для нас по многим причинам. Все пять команд, которые находятся выше нас в турнирной таблице АПЛ, теперь остались без еврокубков. Это значит, что наши соперники будут играть по одному матчу в неделю, а некоторые делают так на протяжении всего сезона. Они не знают, что такое усталость», — приводит слова Моуринью BBC.
На данный момент «МЮ» занимает 6-е место в таблице АПЛ (49 очков).