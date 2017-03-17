Рауль: Тьяго Алькантара и Мартинес играют решающую роль для «Баварии»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Шальке-04» Рауль адресовал слова похвалы полузащитникам мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантаре и Хави Мартинесу. Рауль считает, что значение испанских футболистов для немецкого гранда переоценить невозможно.
«Алькантара и Мартинес не только играют на высоком уровне. Они играют решающую роль для «Баварии». И это тем более примечательно, когда обращаешь внимание на состав команды, в которой полно первоклассных футболистов», — приводит слова Рауля Kicker.
Ранее сообщалось, что Алькантара может рассмотреть возможность возвращения в «Барселону».
Цвета «Барселоны» Алькантара защищал с 2008 по 2013 год. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.