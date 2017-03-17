Бутрагеньо: «Бавария» — не лучший вариант жеребьёвки для «Реала»

Экс-нападающий «Реала», ныне директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником «сливочных» стала «Бавария».
«Бавария» — один из самых трудных соперников. Уверен, то же самое в Мюнхене думают о нас. Команды хорошо знают друг друга. Их тренером является Карло Анчелотти, и он очень хорошо знает нашу команду. В составе «Баварии» играют топовые футболисты с большим опытом. Было бы лучше, если бы мы встретились с ними на более поздней стадии турнира, но это жеребьёвка, ничего не поделаешь.
Тот факт, что ответный матч мы проведём дома, даёт нам небольшое преимущество, но в любом случае для начала надо сыграть хорошо в Германии. Это не лучший вариант жеребьёвки для нас, но это будет отличное противостояние», — цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.