Линекер: надеялся, «Лестеру» попадётся «Барселона». Подожду их в полуфинале

Бывший нападающий сборной Англии, ныне футбольный эксперт Гари Линекер признался, что хотел по итогам жеребьёвки четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов увидеть «Барселону» в соперниках «Лестер Сити».
Сегодня в Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. По её итогам «Лестер» будет соперничать с мадридским «Атлетико», а «Барселона» поспорит за выход в полуфинал с туринским «Ювентусом».
«В действительности я надеялся, что „Лестеру“ попадётся „Барса“. Что же, придётся ждать эту пару в полуфинале», — написал Линекер в «Твиттере».