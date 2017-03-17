Полузащитник «Бешикташа» Рикарду Куарежма признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
Португалец, который отметился голевой передачей в ответном матче 1/8 финала с «Олимпиакосом» (4:1), набрал 59% голосов.
Второе место по итогам голосования занял нападающий «Аякса» Каспер Дольберг (25%). Третьим стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата (14%), забивший единственный гол в матче с «Ростовом». Четвёртое место занял полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси (3%).