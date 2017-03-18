Тухель: «Боруссия» Д играла не лучшим образом, но это не имеет значения

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ингольштадтом» (1:0) в домашнем матче 25-го тура немецкой Бундеслиги (1:0).
«Я поздравляю „Ингольштадт“ с очень хорошей игрой, это был классный матч. Мы не показали своей лучшей игры, потому что команде не хватало свежести. Не могу сказать, что „Боруссия“ доминировала, ведь было многовато ошибок и потерь в простых ситуациях, но мы сумели проявить характер и победить. Всё это не имеет значения, потому что мы выиграли. Такие победы оказываются очень ценными в конце сезона», — цитирует Тухеля сайт «Боруссии».