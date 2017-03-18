Конте: Фабрегас в этом сезоне демонстрирует, что он замечательный игрок

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил уровень игры полузащитника Сеска Фабрегаса в нынешнем сезоне.
«Он всегда влияет на ход игры, потому что он обладает прекрасной техникой, и он может доставить мяч туда, куда хочет.
Сеск в этом сезоне демонстрирует, что он замечательный игрок, но главное, что он профессионал, и я очень доволен его отдачей и трудолюбием. В этом сезоне ему пришлось столкнуться с новой ситуацией, потому что раньше он играл в каждом матче, и поменять всё нелегко.
Он прибавляет во всех аспектах, и он замечательный футболист», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
В нынешнем сезоне 29-летний испанец сыграл в 18 матчах (семь в стартовом составе) английской Премьер-лиги, забил три гола и сделал семь голевых передач.