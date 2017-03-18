Прядкин: вопросов по судейству матча «Локомотив» — «Спартак» быть не должно

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от матча «Локомотив» — «Спартак» (1:1) в 20-м туре чемпионата.
«Очень хорошая игра, над „Спартаком“ явно довлел результат. Не хотели уступать ни одного очка, представьте, какой был настрой на „Локомотив“. Считаю, игра была хороша, и вопросов к судейству, которые возникали в последнее время, сегодня быть не должно.
Хороший антураж вокруг матча. Многие говорили, что „Локомотив“ может поставить „Спартаку“ подножку в чемпионской гонке, и мы видели, как были настроены „железнодорожники“. Вообще, по самоотдаче команд вопросов быть не может», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.