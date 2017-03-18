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Масалитин: баннеры фанатов «Спартака» — хороший ответ каналу BBC

18 марта 2017, суббота. 19:32. Футбол
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал ничью в матче 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми (1:1), а также поделился мнением о баннерах фанатов «Спартака», посвящённых британскому телеканалу ВВС в ответ на скандальный фильм о российских болельщиках.

«Результат закономерен. Во втором тайме «Спартак» имел преимущество, но им не воспользовался. Им не хватило командных действий, точного паса и исполнения. Не думаю, что в моменте с пропущенным голом виноваты защитники красно-белых. Игнатьев сделал хорошую передачу, а дальше Ари выбрал самую оптимальную зону рядом с защитниками, чтобы нанести удар. Сегодня «Локомотиву» не хватило Чорлуки.

Что касается баннеров фанатов «Спартака», то это хороший ответ каналу BBC. Снятый ими фильм смешон, а в Европе действительно так думают о России. «Ростов» недавно показал наше гостеприимство, тем самым доказав, что ничего подобного в нашей стране нет. В мире везде есть особо одарённые болельщики, которые любят помахать кулаками. Мы не исключение. На мой взгляд, наши фанаты в большинстве своём — это люди, которые разбираются в футболе, а не в боксе», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 марта 2017, суббота
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