Тренер «Локомотива» Батуренко: у Тарасова был мощный настрой на «Спартак»

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко поделился мнением о домашнем матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком», завершившемся со счётом 1:1. В числе прочего Батуренко отметил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, являющийся воспитанником «Спартака», вышел на игру с мощным настроем.
«Нам хотелось добиться большего, хотя не могу сказать, что мы сыграли сильнее «Спартака». В подобных матчах всё решают полумоменты, которых у нас было больше. Ари цеплялся за мяч впереди, здорово атаковал Миранчук. Но в дерби и одно очко – хороший результат.
Нас не устроила игра некоторых футболистов в матче с «Краснодаром» (в прошлом туре «Локомотив» на своём поле проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»), поэтому на поле появились Тарасов, Михалик и Игнатьев. Но главное изменение – в настрое команды. Футболисты хотели показать игру, которая понравилась бы болельщикам. Команда билась.
У нас четыре хороших центральных защитника, в команде высокая конкуренция. Посчитали, что на игру нужно ставить Михалика. Игнатьев провёл выдающийся матч. Что касается Тарасова, у него был мощный настрой на «Спартак», хотя из-за долгого простоя ему было тяжеловато первые полчаса», — цитирует Батуренко официальный сайт «Локомотива».