Таранов: матч с «Ростовом» вытащил для «Крыльев» Лория

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 20-го тура РФПЛ, отметив действия партнёра по команде голкипера Георгия Лории.
«Игра была боевой, равной. Если коротко, то матч вытащил Лория. Наши ошибки можно объяснить тем, что мы хотели выиграть, думали больше о том, чтобы забить гол. Из-за этого потеряли концентрацию в обороне. Вообще, нам надо создавать больше моментов в атаке.
Что касается ротации в команде, естественно, для того чтобы почувствовать друг друга, нужно время. Нет времени наигрывать, нам нужно выигрывать. Стараемся, как можем, боремся. Сегодня, я думаю, все это видели. Каждый отдавался на поле. Но можно сказать, что футбольный бог был на нашей стороне. «Ростов» был хорош в обороне, и нам нужно прибавлять в атаке. У нас есть игроки атаки, но они, к сожалению, травмированы на сегодняшний день. Надеемся, что в скором времени ребята вернутся в строй и игра будет более атакующей, более яркой», — цитирует Таранова пресс-служба самарцев.