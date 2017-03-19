Форвард «Мордовии» Алхазов на поле потерял сознание в матче с «Кубанью»

Во втором тайме матча 27-го тура ФНЛ «Кубань» — «Мордовия» с игроком гостей случился неприятный эпизод, сообщает пресс-служба саранского клуба.
Форвард «Мордовии» Александр Алхазов в середине второго тайма столкнулся с игроком соперника, упал на поле и потерял сознание. На поле выбежали медики, а ещё позже выехала карета «Скорой помощи», которая госпитализировала игрока. Алхазова увезли в местную больницу, где он пришёл в себя. На данный момент его жизни ничто не угрожает. Сейчас врачи проводят обследование, которое покажет, останется Алхазов в Краснодаре или вернётся с командой в Саранск.
Встреча завершилась победой «Кубани» со счётом 2:0.