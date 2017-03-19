Кирьяков: «Зенит» добился, чего хотел. В матче с «Арсеналом» была рука Питера

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от выездного матча с «Зенитом» в 20-м туре РФПЛ (0:2). На игре работала бригада Алексея Еськова.
«Моё мнение об игре? Мы разочарованы прежде всего работой судейской бригады. Эти два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают и все видят, что Дзюба провоцирует соперника в штрафной площади. И мы предупреждали своих игроков. Но, к сожалению, судейские решения предопределили исход матча. В моменте со вторым голом сфолили на Александрове, а потом был явный офсайд, мы уже посмотрели повтор.
Мы пострадали от судейских ошибок и решений. Истерика, которую поднял „Зенит“ после прошедшего матча с „Амкаром“, сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы? Сегодня, наверное, рука Питера. Такой клуб, как „Зенит“, не нуждается в помощи арбитров», — сказал Кирьяков на пресс-конференции.