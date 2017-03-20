В Германии обеспокоены преимуществом «Баварии» над командами Бундеслиги

Президент футбольной лиги Германии Кристиан Зайферт очень обеспокоен преимуществом мюнхенской «Баварии» над остальными командами Бундеслиги. По итогам 25 туров национального первенства подопечные Карло Анчелотти с 62 очками единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий на 2-м месте «РБ Лейпциг» на 13 очков.
«Конечно, меня беспокоит это обстоятельство, однако мюнхенцев ни в чём упрекать нельзя. Если бы «Бавария» становилась чемпионом Германии лишь дважды подряд, то это было бы полезно Бундеслиге. В АПЛ перед стартом сезона пять команд претендуют на звание чемпиона страны. В Италии есть три такие команды, а в Испании – две. В чемпионате Германии участвуют 17 команд, но о преследователе «Баварии» и речи быть не может», — цитирует Зайферта Kicker.
Если «Бавария» по итогам нынешнего сезона вновь выиграет национальное первенство, то это будет пятым чемпионством команды кряду.