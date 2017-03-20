Мюллер не считает недовольство Роббена от замены чем-то предосудительным

Нападающие мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и Томас Мюллер прокомментировали поведение и эмоции полузащитника команды Арьена Роббена по ходу гостевого матча 25-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0). На 85-й минуте встречи при счёте 1:0 наставник мюнхенцев Карло Анчелотти выпустил на поле Ренату Саншеша вместо Роббена. Голландский футболист демонстративно выразил недовольство решением наставника, не пожав ему руку по дороге на скамейку запасных.
«Нормально испытывать разочарование от замены в течение короткого промежутка времени. В этом нет проблемы», — цитирует Левандовского интернет-издание Sport1.
Мюллер в свою очередь по этому поводу сказал: «Огонь, бушующий в футболистах, лучше безразличия».